IPMA desmente "ciclone bomba", mas temperaturas vão baixar e vem aí chuva

Portugal não vai ser atingido por um "ciclone bomba" na próxima semana. A garantia é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que, este sábado, 26 de setembro, esclareceu que está prevista "a ocorrência de uma ciclogénese explosiva durante o dia 29 (terça) mas no Atlântico Norte, a oeste da Irlanda", a uma distância muito significativa de Portugal.

Em comunicado, o IPMA explica também que o termo "ciclone bomba" vem da expressão inglesa "bomb cyclone", e que significa um ciclone em intensificação, cuja pressão atmosférica no seu centro diminui muito rapidamente, sendo esse fenómeno normalmente designado na meteorologia como "ciclogénese explosiva".

Afastados os piores receios, o IPMA adianta que, ainda assim, Portugal irá sentir alguns efeitos indiretos desse sistema. Na segunda-feira, "devido à aproximação do vale depressionário associado a essa depressão, poderão já ocorrer aguaceiros, acompanhados de trovoada, mais prováveis no interior durante a tarde", diz.

Entre a tarde de dia 29 e o dia 30, uma superfície frontal fria associada a esta depressão irá atravessar o continente, originando períodos de chuva, temporariamente mais intensa nas regiões Norte e Centro.

Segundo o IPMA, na região sul, a incerteza na previsão é maior, sendo menos provável a ocorrência de precipitação significativa.

A temperatura irá diminuir face aos valores registados nos últimos dias, embora com as máximas a manterem-se entre 20 e 26°C nas regiões Norte e Centro e entre 25 e 32°C no Sul.