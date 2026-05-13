Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
Faculdade de Medicina da Universidade do PortoFoto: Global Imagens
Sociedade

Intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto leva 25 pessoas ao hospital

FMUP confirmou a ocorrência de sintomas gastrointestinais em elementos da sua comunidade académica a seguir ao almoço. Pelo menos 19 alunos e seis profissionais afetados.
David Pereira
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Pelo menos 25 pessoas, alunos ou profissionais da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), sofreram esta quarta-feira, 13 de maio, uma intoxicação alimentar.

Fonte do Hospital de São João disse à Lusa que, até às 18:10, estavam confirmados 25 casos, a grande maioria alunos. Apenas seis são profissionais da FMUP.

A FMUP confirmou à agência a ocorrência de sintomas gastrointestinais em elementos da sua comunidade académica a seguir ao almoço: "Perante suspeitas de intoxicação alimentar num dos bares concessionados que operam dentro desta faculdade, a situação foi prontamente reportada às autoridades de saúde oficiais competentes para que sejam tomadas as medidas consideradas necessárias."

O estabelecimento de ensino superior referiu ainda estar totalmente empenhado em colaborar com as autoridades de saúde e prestar as informações e o apoio que se julgarem necessários e pertinentes.

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