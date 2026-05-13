Intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto leva 25 pessoas ao hospital

Pelo menos 25 pessoas, alunos ou profissionais da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), sofreram esta quarta-feira, 13 de maio, uma intoxicação alimentar.Fonte do Hospital de São João disse à Lusa que, até às 18:10, estavam confirmados 25 casos, a grande maioria alunos. Apenas seis são profissionais da FMUP.A FMUP confirmou à agência a ocorrência de sintomas gastrointestinais em elementos da sua comunidade académica a seguir ao almoço: "Perante suspeitas de intoxicação alimentar num dos bares concessionados que operam dentro desta faculdade, a situação foi prontamente reportada às autoridades de saúde oficiais competentes para que sejam tomadas as medidas consideradas necessárias."O estabelecimento de ensino superior referiu ainda estar totalmente empenhado em colaborar com as autoridades de saúde e prestar as informações e o apoio que se julgarem necessários e pertinentes.