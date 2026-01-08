Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Inspeção-geral abre inquéritos a mortes de utentes que esperavam socorro em Sesimbra e Tavira
FOTO: Miguel Pereira/Global Imagens (Arquivo)
Sociedade

Inspeção-geral abre inquéritos a mortes de utentes que esperavam socorro em Sesimbra e Tavira

A IGAS revela que os processos têm “como objeto a qualidade dos serviços prestados” aos utentes “na perspetiva da prontidão” e visam ainda investigar os factos relativos às ocorrências.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu esta quinta-feira, 8 de janeiro, dois inquéritos para apurar as circunstâncias que envolveram as mortes de uma mulher em Sesimbra e de um homem em Tavira enquanto esperavam por socorro.

A IGAS refere em comunicados sobre os dois casos que os processos têm “como objeto a qualidade dos serviços prestados” aos utentes “na perspetiva da prontidão” e investigar os factos relativos às ocorrências.

Esta quinta-feira, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos confirmou à Lusa que uma mulher que estava em paragem cardiorrespiratória morreu na quarta-feira na Quinta do Conde, em Sesimbra, após esperar mais de 40 minutos por socorro.

O caso foi avançado pela Rádio Renascença e é o terceiro esta semana de alegado atraso no socorro, depois da morte de um homem no Seixal, que aguardou três horas por uma ambulância, e de um outro em Tavira, em Faro, que esteve mais de uma hora à espera de socorro.

Inspeção-geral abre inquéritos a mortes de utentes que esperavam socorro em Sesimbra e Tavira
Idosa morre em Sesimbra após esperar 40 minutos por ambulância que veio de Carcavelos, a 35 km de distância. IGAS abre inquéritos
Inspeção-geral abre inquéritos a mortes de utentes que esperavam socorro em Sesimbra e Tavira
INEM e Liga de Bombeiros acordam reforço de meios com foco na margem sul de Lisboa
Inspeção-geral abre inquéritos a mortes de utentes que esperavam socorro em Sesimbra e Tavira
Homem de 68 anos morre em Tavira depois de mais de uma hora a aguardar socorro. INEM abre auditoria aos procedimentos
INEM
Inquérito
Sesimbra
socorro
Tavira
Inspeção Geral das Atividades em Saúde - IGAS

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt