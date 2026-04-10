Inquilino suspeito de matar senhorio e cometer suicídio

Uma discussão entre senhorio e inquilino estará no centro de um homicídio seguido de suicídio, na Marinha Grande. Ambos foram encontrados sem vida nesta madrugada de 10 de abril.O proprietário do imóvel, de 60 anos, foi morto à facada, enquanto o inquilino, de 63 anos, ter-se-á atirado de uma janela ou varanda após o crime. De acordo com informação apurada pelo DN, junto de uma fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), o corpo foi encontrado num terraço, localizado no primeiro andar do prédio.A mulher do senhorio desconfiou de que algo teria acontecido, uma vez que o marido demorava a regressar. Sabia que o último local onde tinha estado era o imóvel, onde iria buscar umas chaves. Perante a demora, decidiu deslocar-se ao local.A porta encontrava-se fechada, pelo que decidiu ligar para o telemóvel do marido. Ouviu o telemóvel tocar, mas ninguém atendeu. Desconfiada, contactou a PSP, que se deslocou ao local.Os meios de socorro também foram acionados, mas a vítima já se encontrava sem vida, caída na cozinha, com muito sangue no compartimento. Isso já por volta das 2 horas da madrugada. Equipas policiais estiveram no imóvel durante toda a noite, e o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ)..Idosa morre ao ser atingida por vizinho que se tentou suicidar com salto da varanda. Ele está no hospital .MP pede pelo menos 20 anos de prisão para homem acusado de matar senhorio em Évora