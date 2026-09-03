As causas da falha ainda não foram identificadas
As causas da falha ainda não foram identificadas FOTO: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

INEM registou falha no sistema informático

Organismo garante que a resposta aos pedidos de socorro se manteve.
DN/Lusa
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O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) registou esta quinta-feira, 3 de setembro, uma falha no sistema informático dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), pelas 09:40, mas garantiu que a resposta aos pedidos de socorro se manteve.

Em comunicado, o INEM esclareceu que, apesar da indisponibilidade registada durante a manhã, “a resposta aos pedidos de socorro se mantém assegurada e a funcionar com normalidade”.

“A ocorrência foi prontamente identificada e, de imediato, ativados os procedimentos de contingência previstos para estas situações, permitindo assegurar sem interrupção o atendimento das chamadas e o acionamento dos meios de emergência médica”, explicou o INEM, detalhando que a falha se registou entre as 09:40 e as 12:15, hora a que o funcionamento do sistema informático dos CODU foi totalmente restabelecido.

“A reposição do sistema foi assegurada pelas equipas técnicas do INEM, em articulação com o fornecedor, estando os CODU a funcionar novamente em pleno”, referiu o INEM em comunicado, acrescentando que as causas do problema ainda não foram identificadas.

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