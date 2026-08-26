Sindicato diz que greve dos técnicos do INEM se mantém... para já. Ministra garante serviços mínimos

A greve de setembro dos técnicos de emergência pré-hospitalar vai manter-se para já, anunciou esta quarta-feira, 26 de agosto, o presidente do sindicato, que admitiu uma aproximação de posições com o INEM e o Ministério da Saúde.

“Para já, mantêm-se a greve” marcada para 14 e 28 de setembro, afirmou o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), após uma reunião de várias horas com Ministério da Saúde e o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Rui Lázaro referiu que o Governo e o INEM “tiveram oportunidade de se aproximar” das reivindicações do sindicato, que vai receber, nos próximos dias, uma contraproposta que será analisada.