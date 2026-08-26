Sindicato diz que greve dos técnicos do INEM se mantém... para já. Ministra garante serviços mínimos
A greve de setembro dos técnicos de emergência pré-hospitalar vai manter-se para já, anunciou esta quarta-feira, 26 de agosto, o presidente do sindicato, que admitiu uma aproximação de posições com o INEM e o Ministério da Saúde.
“Para já, mantêm-se a greve” marcada para 14 e 28 de setembro, afirmou o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), após uma reunião de várias horas com Ministério da Saúde e o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
Rui Lázaro referiu que o Governo e o INEM “tiveram oportunidade de se aproximar” das reivindicações do sindicato, que vai receber, nos próximos dias, uma contraproposta que será analisada.
Entretanto, a ministra da Saúde anunciou esta quarta-feira que serão marcados serviços mínimos se a greve dos técnicos do INEM não for suspensa.
Se a greve não for suspensa, "naturalmente que temos que garantir os serviços mínimos", disse Ana Paula Martins aos jornalistas no Ministério da Saúde numa declaração sem direito a perguntas.
A ministra, o INEM e o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) estiveram esta quarta-feira reunidos durante três horas e meia, tendo Ana Paula Martins referido que "houve um esforço de aproximação", mas ainda não foi possível chegar a um entendimento.