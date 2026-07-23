INEM recorreu a carros rent a car “por não ter havido investimento na frota nos últimos anos”

Para colmatar falhas na frota, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) teve de alugar várias viaturas, recorrendo a uma empresa de rent a car, noticiou esta quinta-feira, 23 de julho, a CNN Portugal.A medida foi tomada “por não ter havido investimento na frota nos últimos anos”, adiantou à estação de televisão o presidente do INEM, Luís Cabral. "Tivemos de recorrer a esta opção de aluguer para garantir que não faltavam viaturas de socorro”, explicou o responsável. Acrescentou que, entre as atuais Viaturas Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, existem muitos veículos com mais de 10 anos, com casos de automóveis que chegam mesmo aos 20 anos. Situação que resulta em viaturas que estão constantemente em oficinas para reparar, sem existir veículos que as possam substituir. As viaturas alugadas pelo INEM são as que são enviadas ao mesmo tempo das ambulâncias, em que os médicos e enfermeiros respondem aos casos mais graves, indica a CNN Portugal, adiantando que, em junho, foi feito um ajuste direto a uma empresa de rent a car. O contrato previa um valor máximo de cinco mil euros a pagar pelo INEM.Em 20 dos 30 dias do mês passado foi preciso recorrer ao rent a car, sendo que em alguns dias foi alugado apenas um veículo, noutros seis, segundo dados do instituto ao canal de notícias.Já este mês de julho, o INEM lançou um concurso público para que o regime de aluguer seja mais longo, com a previsão de uma duração de pelo menos um ano. O valor do contrato é de 700 mil euros e, de acordo com o documento publicado em Diário da República, visa a “aquisição de serviços de aluguer de viaturas em sistema rent a car para operacionalização de equipas de emergência médicas por 24 meses e fornecimento e montagem de equipamentos para operacionalização de veículos de emergência médica”, adianta a CNN.Acrescenta-se que estes veículos alugados pelo INEM não estão totalmente caraterizados, ou seja identificados como sendo de emergência médica, com a cor amarela, por exemplo. “Estão em situação ilegal”, acusou Rui Lazaro, presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar (STEPH). “E em caso de acidente o seguro pode não se responsabilizar, visto não estar previsto serem carros que andam em marcha de urgência”, disse à CNN Portugal. Luís Cabral garante, no entanto, que tudo está em conformidade com a lei. .Fénix pede investigação às falhas operacionais do INEM após morte nas Taipas.INEM averigua envio de meios de Guimarães para vila das Taipas após morte de homem.Técnicos do INEM pedem audiências urgentes a partidos no Parlamento \n