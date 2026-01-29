As estatísticas já chegam com “atraso”, porque os dados são sempre do ano anterior.
As estatísticas já chegam com “atraso”, porque os dados são sempre do ano anterior. Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

INE vai tentar antecipar revisão de números de imigrantes no país

A previsão da revisão dos dados está marcada para 22 de junho, porém o INE está a “envidar esforços” para antecipar a divulgação.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Imigração
Imigrantes
INE
Estatísticas
edição impressa
Brasileiros em Portugal

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt