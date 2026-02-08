Funcionários públicos de todo o país participaram do curso.
Funcionários públicos de todo o país participaram do curso.Foto: DR
Sociedade

Imigração. O Fundão é também exemplo na formação de funcionários públicos

De todo o país, profissionais da Segurança Social, AIMA, escolas ou IMT participam numa semana intensiva de aprendizagem, mas também de valorização do trabalho que realizam.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
Imigração
Imigrantes
Fundão
Formação
integração
edição impressa

