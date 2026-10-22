Hospitais vão mobilizar médicos das urgências internas para reforçar urgências externas em períodos de pressão

Os médicos das urgências internas dos hospitais vão ter de apoiar as urgências externas quando se verifiquem situações de pressão, como uma afluência excecional de doentes e aumentos significativos dos tempos de espera, determina um despacho publicado esta quinta-feira.

A medida consta de um despacho da ministra da Saúde, que entra em vigor na sexta-feira, e que define os princípios de organização e articulação entre as urgências externas e internas dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, na sequência dos incentivos financeiros criados para compensar os médicos que prestem trabalho para além do limite anual de trabalho suplementar.

Estes incentivos remuneratórios foram criados em junho deste ano para assegurar o funcionamento regular dos serviços de urgência, mas deixou de fora os médicos das urgências internas, que foram abrangidos posteriormente, através de um novo despacho publicado em agosto.

Para efeitos de aplicação desse regime excecional de desempenho, o ministério considera que a distinção entre os dois tipos de urgência “não impede, antes exige”, que se articulem em torno das necessidades dos doentes, da segurança clínica, da continuidade dos cuidados e da utilização integrada dos recursos disponíveis.