Homem mata a mulher e tira a própra vida, na Trofa
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Homem mata a mulher e tira a própra vida, na Trofa

A vítima tinha 65 anos e o ex-marido 70 anos. De acordo com o JN, estavam separados há um ano e em processo de divórcio.
Amanda Lima
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Um homem matou a ex-companheira este sábado, 08 de agosto, na Trofa, zona Norte do país. Segundo avançam vários órgãos de comunicação social, o agressor terá tirado a própria vida na sequência do crime.

A vítima tinha 65 anos e o ex-marido 70 anos. De acordo com o JN, estavam separados há um ano e em processo de divórcio. Os Bombeiros da Trofa estão presentes no local, bem como a Polícia Judiciária (PJ).

O homem estaria impedido judicialmente de chegar perto da ex-companheira. Vizinhos relataram à CMTV em direto esta tarde que estranharam ver o indivíduo na zona.

O crime terá acontecido com disparos de arma de fogo. É o segundo caso seguido em que a principal suspeita é de assassinato de uma vítima feminina, seguido de suicídio.

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