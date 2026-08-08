Homem mata a mulher e tira a própra vida, na Trofa

Um homem matou a ex-companheira este sábado, 08 de agosto, na Trofa, zona Norte do país. Segundo avançam vários órgãos de comunicação social, o agressor terá tirado a própria vida na sequência do crime.A vítima tinha 65 anos e o ex-marido 70 anos. De acordo com o JN, estavam separados há um ano e em processo de divórcio. Os Bombeiros da Trofa estão presentes no local, bem como a Polícia Judiciária (PJ).O homem estaria impedido judicialmente de chegar perto da ex-companheira. Vizinhos relataram à CMTV em direto esta tarde que estranharam ver o indivíduo na zona. O crime terá acontecido com disparos de arma de fogo. É o segundo caso seguido em que a principal suspeita é de assassinato de uma vítima feminina, seguido de suicídio..Casal encontrado morto em Sintra. Homem suspeito de ter matado a namorada e tirado a própria vida.Número de agressores em prisão preventiva por violência doméstica atinge máximo