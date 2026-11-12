Homem esfaqueia duas pessoas à porta de creche em Mafra e foge com a filha

Um homem esfaqueou duas pessoas à porta de uma creche em Gradil, Mafra, na manhã desta quinta-feira, 12 de novembro. As vítimas são a ex-companheira e o atual companheiro desta, que sofreram ferimentos ligeiros. O homem fugiu depois do local com a filha, de um ano e dez meses.

O indivíduo, de 34 anos, já foi detido pela GNR.

De acordo com a informação avançada pelo Capitão Santos Sousa, da GNR do Livramento, em declarações à SIC Notícias, o homem terá atacado a ex-companheira e o atual companheiro desta pelas 8h00, quando estes foram levar a criança à creche, provocando-lhes ferimentos na cabeça e no pescoço.

Depois fugiu do local no carro das vítimas levando a filha, tendo embatido num muro. Regressou depois à sua viatura, levando a filha e fugiu do local.

A GNR intercetou o homem na Póvoa da Galega e deteve-o nas proximidades.

O agressor deverá ser amanhã presente a instâncias judiciais para aplicação de medidas de coação.

A crianças, que o indivíduo entregara a uma amiga antes de ser intercetado pela autoridades, foi posteriormente entregue no posto da GNR. Não tem ferimentos.

As duas vítimas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A Casa do Povo do Gradil diz, em comunicado, estar a colaborar com as entidades competentes, de forma a garantir o devido acompanhamento da ocorrência. Garante ainda que "não compactua, em circunstância alguma, com qualquer forma de violência" e assegura que todas as crianças que se encontravam nas instalações "estão bem e em segurança, não tendo presenciado o sucedido".