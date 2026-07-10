É suspeito de criar perfis falsos no Instagram para estabelecer relações românticas com as vítimas.
É suspeito de criar perfis falsos no Instagram para estabelecer relações românticas com as vítimas.Foto: Artur Machado
Sociedade

Detido homem suspeito de seduzir mulheres nas redes sociais e burlá-las em mais de 60 mil euros

Homem de 28 anos é suspeito de criar perfis falsos no Instagram para estabelecer relações românticas com as vítimas, "induzindo-as a efetuar transferências bancárias".
Susete Henriques
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Um homem de 28 anos, suspeito de burlar mulheres nas redes sociais, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), na quinta-feira, 9 de julho, no concelho de Guimarães, no âmbito de uma investigação sobre "crimes de burla qualificada e branqueamento". É suspeito de criar perfis falsos no Instagram para estabelecer relações românticas com as vítimas, "induzindo-as a efetuar transferências bancárias".

A detenção ocorreu no decurso da operação policial "Coração de Ouro", na qual a PJ deu cumprimento "a um mandado de detenção fora de flagrante delito e a um mandado de busca domiciliária". As diligências resultam de uma investigação desencadeada a partir de uma denúncia apresentada em setembro de 2024, explica esta sexta-feira, 10 de julho, a PJ, em comunicado.

Durante a investigação, os inspetores apuraram que o detido "recorria, alegadamente, à criação de perfis falsos na rede social Instagram para estabelecer relações de confiança e, por vezes, de natureza romântica, com as vítimas".

Estabelecida a confiança, o homem "apresentava-se como investidor nos mercados financeiros, prometendo elevados retornos e induzindo-as a efetuar transferências bancárias, pagamentos através de MB WAY e outras operações financeiras".

Cinco vítimas e "prejuízos patrimoniais superiores a 60 mil euros"

Segundo a polícia de investigação criminal, as vítimas nunca recuperavam os montantes investidos, uma vez que o suspeito se apropriava das quantias recebidas. "O arguido dissipava parte significativa desses valores em plataformas de jogo online", indica a PJ na nota.

Até à data, a investigação da PJ permitiu identificar cinco vítimas "e apurar prejuízos patrimoniais superiores a 60 mil euros", sendo que as diligências das autoridades prosseguem com vista à identificação de "eventuais vítimas e ao completo esclarecimento dos factos".  

Os elementos de prova recolhidos durante a operação "Coração de Ouro", no âmbito de um inquérito titulado pelo Ministério Público da Póvoa de Lanhoso, vão ser agora "objeto de análise pericial". 

O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

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