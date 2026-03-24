Homem detido por abuso sexual de duas sobrinhas em Alenquer

Um homem de 40 anos foi detido na segunda-feira, 23 de março, por suspeita de ter abusado sexualmente de duas sobrinhas menores em Alenquer.Os alegados abusos às duas meninas, que na altura tinham sete e 10 anos de idade, ocorreram em 2017 na casa do suspeito em Alenquer, no distrito de Lisboa, segundo informou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ)..De acordo com um comunicadoJ, a investigação teve origem numa comunicação efetuada pela Guarda Nacional Republicana (GNR), após ter sido contactada pela escola frequentada por uma das menores, que ali contou o que tinha acontecido.“Ativada a Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, que dirige a investigação, foram recolhidos elementos probatórios que indiciam fortemente o suspeito da prática dos crimes”, refere a PJ.O homem vai ser presente a interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação.