Homem desaparece nas águas do rio Paiva em Arouca
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Homem desaparece nas águas do rio Paiva em Arouca

As buscas decorrem desde as 15h00, uma mulher foi resgatada com vida.
Carlos Miguel Nogueira
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Um homem desapareceu esta sexta-feira, 22 de maio, no rio Paiva, em Arouca, no distrito de Aveiro.

Em declarações à Lusa, o segundo comandante dos Bombeiros de Arouca, Marco Ferreira, referiu que o alerta do desaparecimento foi dado cerca das 15h00, altura que se iniciaram as buscas.

"Há um elemento do sexo masculino desaparecido. Apareceu o colete e o capacete", disse o mesmo responsável, revelando que as buscas decorrem no rio desde a ponte de Espiunca em direção a montante, até ao local do desaparecimento.

O segundo comandante disse ainda que uma mulher que se encontrava em cima de uma pedra, nas margens do rio já foi resgatada e foi assistida no local.

No local estão 21 operacionais dos Bombeiros de Arouca, Vale de Cambra e Espinho, incluindo duas equipas de águas bravas, apoiados por seis meios terrestres.

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