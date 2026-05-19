Homem de 43 anos constituído arguido por se fazer passar por militar da GNR

Um homem de 43 anos foi constituído arguido por se fazer passar por militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) em São João da Pesqueira e em Samora Correia, informou esta terça-feira, 19 de maio, esta força de segurança. O homem foi constituído arguido, pelo Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal, por suspeita de "crimes de usurpação de funções (militar da GNR), condução perigosa e detenção de arma proibida", indica o comunicado divulgado esta terça-feira.A investigação da GNR começou no passado mês de fevereiro, "após denúncia nas redes sociais por parte de várias vítimas alvo de abordagens rodoviárias de um cidadão suspeito, que se identificava como 'militar da Unidade de Trânsito da GNR'". Atuava sempre sem uniforme policial, "o que gerou dúvidas nos intervenientes".As diligências dos militares da GNR permitiram identificar o suspeito, tendo sido "dado cumprimento a cinco buscas, duas domiciliárias e três em veículos".Na operação policial, que teve o apoio da Estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial da GNR de Santarém (NIC de Coruche), foram apreendidos 28 cartuchos, cinco munições de diversos calibres, três dispositivos luminosos de urgência, um kit auricular de comunicações, um rádio de comunicação portátil, uma webcam, um punhal, uma arma de construção artesanal e uma mira telescópica. . Explica a GNR que o suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira. .Um terço dos candidatos à GNR chumbou nos testes psicológicos