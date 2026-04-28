Homem de 24 anos detido por suspeita de violação em Lisboa

Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, por suspeitas da prática de um crime de violação e um de roubo sobre uma mulher de 34 anos, na madrugada de 27 de abril, em Lisboa.Em comunicado, a PJ refere que a vítima “encontrava-se junto ao rio Tejo” quando foi abordada pelo suspeito, que “lhe foi oferecendo, insistentemente, bebidas alcoólicas”. De acordo com a investigação, “a determinada altura a mulher começou a perder capacidades físicas e mentais e, nesse momento, o agressor levou-a para um apartamento, onde a manietou e tentou violar”. Apesar da situação, a vítima conseguiu reagir: “Apesar do seu estado, conseguiu lutar com o homem, libertou-se e fugiu por uma janela”, descreve o comunicado.A mulher viria a ser encontrada por agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) a deambular na via pública, “com a roupa descomposta, e com o agressor a segui-la”. Foi transportada para uma unidade hospitalar, onde realizou exames periciais de natureza sexual.A PJ iniciou de imediato diligências de investigação, incluindo a inquirição da vítima e a recolha de prova. O suspeito, descrito como cidadão estrangeiro, será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.O inquérito está a ser conduzido pelo DIAP de Lisboa..Prisão preventiva para jovem de 22 anos por violação agravada em Loures