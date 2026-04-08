"A democracia é o sistema que nós escolhemos ter e é fundável em determinados valores, e muitos deles são valores universais"
"A democracia é o sistema que nós escolhemos ter e é fundável em determinados valores, e muitos deles são valores universais"Foto: Gerardo Santos
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Helena Carreiras:“A universidade tem que ajudar a confrontar os desafios da erosão democrática”

Antiga ministra da Defesa agora está à frente do ISCTE. “Esta ideia de serviço público é aquilo que me interessa”, afirma ao DN a reitoria Helena Carreiras.
Amanda Lima
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