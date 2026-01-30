Grupo de voluntários lança plataforma TempestadeSOS para ajudar vítimas da depressão Kristin

Um grupo de voluntários lançou a plataforma Tempestadesos.com para apoiar as vítimas da depressão Kristin e acelerar a resposta às necessidades mais urgentes. "O projeto é solidário e a missão é não deixar ninguém para trás", dizem em comunicado. A Tempestadesos.com foi desenhada para responder às necessidades essenciais - bens essenciais, alojamento temporário, apoio logístico ou técnico, geradores e combustíveis, materiais de construção, apoio às comunicações ou outros recursos -, e permite que qualquer pessoa possa pedir ajuda em apenas dois minutos ou oferecer apoio.A plataforma faz o match entre quem precisa e quem pode ajudar, privilegiando a ligação entre pessoas da mesma zona geográfica, explicam na mesma nota. Sob o mote “Um movimento de pessoas por pessoas. Aqui ninguém fica para trás”, a Tempestadesos.com nasceu em menos de uma hora, desenvolvida por uma equipa de voluntários especialistas Inteligência Artificial e Comunicação, que decidiu agir de forma imediata perante a dimensão dos danos e o rasto de destruição causados pelas intempéries. Ao combinar tecnologia, inteligência artificial e comunicação de crise, a plataforma pretende reduzir tempos de resposta, evitar duplicação de esforços e potenciar a solidariedade organizada.“Acreditamos que, em momentos de emergência, a rapidez salva mais do que recursos — salva dignidade, segurança e esperança", sublinha o grupo de voluntários.Este grupo já participou noutros movimentos de solidariedade, como a Cama Solidária, durante a pandemia, onde colocaram centenas de caravanas ao serviço de profissionais de saúde, o Computador Solidário, que permitiu a doação de centenas de computadores a pessoas carenciadas, e o Portugal sem Chamas, em 2025..Depressão Kristin. Grupo Luís Simões com viaturas danificadas assegura distribuição com constrangimentos .“Connosco foi só o telhado. Há pessoas que não têm paredes”