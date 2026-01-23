Grupo 1143. MP pede prisão preventiva para 11 dos arguidos

O Ministério Público (MP) deverá pedir prisão preventiva para 11 dos 37 arguidos do inquérito que investiga o Grupo neonazi 1143, liderado por Mário Machado. Os suspeitos foram interrogados no Tribunal Central de Instrução Criminal na quinta-feira e hoje o procurador do MP está a apresentar as suas alegações para propor ao juiz de instrução as medidas de coação.A prisão preventiva, sendo a medida de coação mais gravosa, justificada quando há perigo de continuação da atividade criminosa, perigo de fuga ou perturbação da investigação, visará os alegados cabecilhas do Grupo 1143, como Gil "Pantera" Costa (que terá passado a comandar a organização desde que Machado está na cadeia, sob instruções deste), Paulo Magalhães e Bruno Araújo - com Machado, designavam-se internamente "Os Quatro Mosqueteiros", bem como alguns dos líderes dos núcleos regionais e os suspeitos de terem agredido os imigrantes na estação de serviço de Aveiras, em setembro passado..Uma radiografia ao Grupo 1143 — Origens, protagonistas, ambições e modus operandi, em 10 pontos. Os 37 detidos do grupo 1143 na operação levada a cabo pela Polícia Judiciária (PJ) estão indiciados por um total de 94 crimes, a maioria dos quais de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, mas também posse de armas proibidas, ofensa à integridade física qualificada. . Gil 'Pantera', o atual líder foi o mais indiciado: 12 no total. O MP imputa nove coautorias de crimes de incitamento ao ódio e à violência, dois crimes de ofensa à integridade física qualificada e um crime de roubo.O agente da PSP, que prestava serviço na Esquadra da Bela Vista, em Setúbal, e o sargento da Força Aérea estão ambos indiciados pelos crimes de detenção de arma proibida (uma soqueira metálica) e pela coautoria de crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência. As soqueiras foram apreendidas pelas autoridades nas buscas de terça-feira.. O militar tinha também em sua casa nove escudos antimotim, com o número 1143 inscrito, que foi usado num vídeo promocional do grupo, no qual vários elementos vestidos de preto e com balaclavas no rosto marchavam com palavras de ordem, tais como “Somos o escudo e a espada da Nação” e “Estamos em guerra contra o sistema e já não é uma guerra de palavras”, numa demonstração, no entender do MP, das suas características paramilitares e objetivos bélicos. Está indiciado pelos mesmos crimes que o polícia. . Ambos, alega o MP, tinham uma participação regular nas atividades do grupo, que as autoridades consideram ser uma associação criminosa.Na operação foi apreendido diverso material que indicia a inspiração neonazi do Grupo, bem como material que corresponde aos objetivos, que assumiram em conversas que foram escutadas pelas autoridades, de criar uma força paramilitar, uma milícia para uma "guerra racial".. Armas, munições, bastões extensíveis, tacos de basebol, soqueiras, catanas, sabres, bandeiras e literatura nazi, escudos anti-motim, megafones, walkie talkies, entre outros, estão na posse das autoridades. .Mário Machado – 30 anos de condenações em crimes de tortura, sequestro, ódio e muita violência