Gratuitidade dos transportes gera longas filas no Gabinete do Munícipe do Porto

Mais de uma centena de pessoas, a maior parte idosos e imigrantes, aguardaram durante toda a manhã desta segunda-feira, 13 de julho, por uma senha do Gabinete do Munícipe. O objetivo era garantir poder tratar do cartão municipal Porto, que permite andar gratuitamente nos transportes públicos desde a passada sexta-feira.Em frente ao Gabinete de Apoio ao Munícipe, na baixa da cidade, havia quem tivesse acabado de chegar ao fim da fila, como foi o caso de António Faria, ainda bem disposto e com esperança de ver o seu problema resolvido, e quem já aguardasse de pé “há três horas”, como Luísa Costa. “Estou na fila há três horas e ainda não me deram a senha”, queixou-se à Lusa Luísa Costa, já com uma expressão de cansaço e pouca paciência, apesar de ser a próxima a ser atendida.A informação que chegava dos serviços era de que seriam atendidas apenas mais 30 pessoas, mas nem isso fazia desistir da espera os que se encontravam mais atrás, na esperança de que talvez conseguissem "uma senha para mais tarde". À entrada da porta do Gabinete do Munícipe havia já desentendimentos entre quem esperava há horas e os que tentavam infiltrar-se na fila para passar à frente. A discussão era entre dois brasileiros, imigrantes em Portugal, um que aguardava há horas e outra que disse ter apenas saído da fila para tratar de um assunto, estando de volta.Os transportes públicos para quem tem morada fiscal no Porto são gratuitos desde sexta-feira e desde que o residente detenha o Cartão Porto. Os estudantes que residam no Porto, ainda que com morada fiscal noutra localidade, podem pedir também o Cartão Porto.Além do Gabinete do Munícipe, a adesão ao cartão municipal pode ser feita aqui e noutros locais. No ‘site’ do cartão municipal, basta clicar no botão "Aderir" no topo da página e fazer o seu registo.Outros locaisOs que hoje se encontravam na fila junto ao Gabinete do Munícipe desconheciam que podiam tratar do cartão também presencialmente em dez locais, durante os respetivos horários de funcionamento* (veja a lista abaixo).Na sexta-feira, na apresentação desta medida, o presidente da Câmara do Porto anunciou que o carregamento da gratuitidade dos transportes será anual. Em declarações hoje à Lusa, o munícipe idoso António Faria admitiu que a gratuitidade dos transportes é “uma boa e necessária medida”, dadas “as dificuldades financeiras" que se vivem.António Faria e a mulher residem na Rua de Camões, muito próximo do Gabinete do Munícipe, e costumam andar de transportes públicos, com passe. Não possuíam o Cartão Porto, agora necessário, e desconheciam que pudessem tratar do mesmo ‘online’. “Não sei, não sei, mas eu não tenho Internet, nem computador, nem nada. E o meu telemóvel é dos antigos”, lamentou.Na mesma situação encontrava-se Maria José, que disse já ser “velhinha, de 77 anos”, e que “a Internet é para quem tiver e souber”. Ouvidos pela Lusa, a maioria dos munícipes eram portadores de passe, que custavam entre os 22 e 30 euros. É uma “boa ajuda”, porque as reformas são muito “baixinhas”, consideraram.A Câmara do Porto prevê que o número de utilizadores estimados de transporte público seja de 59.381, um valor que "resulta da aplicação da quota modal do transporte público" calculado pelo diagnóstico feito pelo Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), que corresponde a 23,5% da população residente estimada em 2025 (252.687).*LocaisBiblioteca Municipal Almeida Garrett,Piscina Municipal da ConstituiçãoPiscina Municipal de CartesPiscina Municipal Eng. Armando PimentelTeatro Municipal do Porto – RivoliBalcão da Habitação Acessível (Porto Vivo, SRU)Loja de Cidadão das AntasEcoPorto, no Ecocentro da Prelada e Gabinete do Inquilino Municipal (GIM)..Bloco propõe a Carlos Moedas transportes gratuitos em Lisboa e replicar medida do PSD no Porto.Transportes públicos são gratuitos para residentes do Porto a partir desta sexta