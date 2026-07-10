Transportes públicos são gratuitos para residentes do Porto a partir desta sexta

Os transportes públicos para residentes no Porto serão gratuitos a partir de hoje para quem detém o cartão municipal Porto, anunciou esta manhã, 10 de julho, o presidente da Câmara, Pedro Duarte."A partir de hoje os transportes públicos são gratuitos na cidade do Porto para quem detém o cartão Porto", disse hoje Pedro Duarte numa cerimónia que decorreu na praça em frente à estação de metro da Trindade. Os custos anuais são estimados de 20,5 milhões de euros.No seu discurso, Pedro Duarte explicou que quem já tem o passe gratuito até aos 23 anos "não precisa de fazer nada". Quem tem o cartão municipal terá de se deslocar a uma loja Andante ou Payshop para atualizar o mesmo, "um processo que demora segundos".Já para os residentes que ainda não possuem o cartão municipal Porto., podem pedir 'online' ou dirigindo-se ao Gabinete do Munícipe. O carregamento da gratuitidade dos transportes será anual, disse ainda o autarca.Esta era uma das principais medidas do programa eleitoral do então candidato pela coligação PSD/CDS-PP/IL. A aprovação na assembleia municipal ocorreu em maio.A previsão oficial era que a gratuidade fosse implementada em 01 de janeiro de 2027. No entanto, o executivo de Pedro Duarte já havia afirmado que gostava de ter a medida em funcionamento este verão, como agora confirma-se.A Câmara do Porto prevê que o número de utilizadores estimados de transporte público seja de 59.381, um valor que "resulta da aplicação da quota modal do transporte público" calculado pelo diagnóstico feito pelo Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS). O número corresponde a 23,5% da população residente estimada em 2025 (252.687)..Porto tem aval do Governo para pesados saírem da VCI e quer limitar trânsito no centro.AM de Lisboa prolonga gratuitidade dos transportes públicos para idosos até 2029