Governo garante pagamento do subsídio de deslocação aos docentes este mês e das horas extra em dezembro

“O subsídio de deslocação, embora tenha sido alargado a todas as escolas, ainda não começou a ser pago. E o pagamento das horas extraordinárias ainda não foi processado”. As denúncias foram feitas ontem pela MEP que, em comunicado, considera que estas falhas são inaceitáveis e “descredibilizam o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI)”. O DN contactou o MECI para esclarecer quando estes pagamentos serão efetuados, tendo o ministério garantido que serão feitos com retroativos a setembro. “Quanto ao apoio à deslocação, a informação já se encontra disponível na área reservada das escolas para que possam ser processados os pagamentos aos professores este mês”, avança o MECI, em exclusivo ao DN. Já no que se refere às horas extraordinárias – uma medida implementada para fazer face à falta de professores – o MECI diz estar “a concluir a revisão dos cálculos, de modo a garantir que todas as horas extraordinárias passam a ser pagas de acordo com o enquadramento legal, incluindo os retroativos relativos a 2024-2025”. “Terminado este procedimento, o pagamento será efetuado no mês de dezembro”, afirma. Os atrasos são justificados pelo MECI com questões burocráticas: “Após publicação do DL n.º 108/2025, de 19 de setembro foi necessário proceder à alteração/adequação da aplicação para que os diretores procedessem ao registo. Entretanto, após articulação DGAE/IGeFE, os dados registados foram disponibilizados para as devidas diligências tendo em vista o pagamento”.Segundo o MECI, “tanto o pagamento das horas extraordinárias como o apoio à deslocação terão efeitos retroativos à data de 1 de setembro de 2025 ou à data de início de contrato, pelo que os docentes não serão prejudicados”..Mais de 100 mil alunos continuam sem professor a meio do primeiro período