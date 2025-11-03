Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mais de 100 mil alunos continuam sem professor a meio do primeiro período
FOTO: Freepik
Sociedade

Mais de 100 mil alunos continuam sem professor a meio do primeiro período

Missão Escola Pública diz haver milhares de alunos sem professor a pelo menos uma disciplina a meio do 1.º período e alerta para agravamento do problema. Acusam o Governo de desvalorizar a situação.
Cynthia Valente
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Educação
Falta de professores
Missão Escola Pública
edição impressa
Ministério Educação, Ciência e Inovação

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt