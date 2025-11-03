Mais de 100 mil alunos continuam sem professor a meio do primeiro período

A Missão Escola Pública (MEP) – um movimento cívico apartidário formado por docentes - afirma que mais de 100 mil alunos continuam sem professor a pelo menos uma disciplina a meio do primeiro período letivo. Em comunicado, o movimento acusa o ministro da Educação, Ciência e Inovação (MECI), Fernando Alexandre, de “insistir num discurso enganador” e considera que a falta de docentes se agravou “por falharem as medidas que deveriam ter sido implementadas atempadamente”.Segundo a MEP, “é o próprio ministro da Educação quem reconhece a existência de mais de 1 200 horários sem professor atribuído, cerca de 200 a mais do que há duas semanas”, o que confirma, diz o movimento, “o agravamento que a MEP já antecipava”. Em parceria com Davide Martins, docente especialista em estatísticas da Educação e colaborador do blogue ArLindo (dedicado à Educação), o movimento analisou os horários publicados até 31 de outubro e identificou “516 horários sem qualquer candidato, correspondentes a mais de 60.000 alunos sem aulas numa ou mais disciplinas”. Muitos desses horários, pode ler-se no comunicado, “estão a concurso desde setembro”, significando que “potencialmente, milhares de alunos ainda não tiveram uma única aula neste ano letivo”. O movimento defende que o MECI deveria “tornar públicos os números exatos destes casos para que se conheça a verdadeira dimensão do problema”.Desigualdade regional e “escola a duas velocidades”A análise do número de alunos sem professores da MEP aponta para uma forte concentração de escassez de docentes nas regiões de Lisboa, Setúbal e Algarve, distritos onde se encontram “escolas com mais de dez docentes em falta”. Para o movimento, esta realidade “evidencia uma profunda desigualdade no acesso à educação – a mesma que a MEP já denunciou como uma escola a duas velocidades, onde o código postal de cada aluno dita as suas oportunidades”. Os professores lamentam ainda a mudança de postura face ao problema, tanto por parte do Governo, como da sociedade civil. “O Ministério e parte da sociedade parecem começar a aceitar esta realidade como inevitável”, refere o comunicado, sublinhando que “não há equidade possível quando o direito à escola pública depende do sítio onde se nasce ou estuda”.Críticas à atuação do GovernoO comunicado tece críticas diretas ao ministro Fernando Alexandre e ao secretário de Estado da Educação, Alexandre Homem Cristo, por “desvalorizarem” a situação. “Em vez de reconhecerem a gravidade do problema, optam por o desvalorizar”, acusa a MEP, considerando tratar-se de “uma preocupante desconsideração pelos milhares de alunos e famílias a quem o Estado continua a negar um direito constitucional: o acesso a um ensino público de qualidade”.Entre as medidas apontadas pelo Governo como resposta à falta de docentes, a MEP destaca várias falhas. O subsídio de deslocação, embora alargado a todas as escolas, “ainda não começou a ser pago”, uma situação “incompreensível e inaceitável” e reveladora de “desorganização e falta de respeito pela classe docente”. Já o concurso extraordinário de professores, anunciado como uma solução, “chega tarde, traz instabilidade e revela falta de planeamento e de organização”. “Nada disto demonstra uma estratégia coerente. E nada disto justifica o tom triunfalista de quem devia assumir que o sistema educativo precisa de uma resposta de fundo, não de remendos”, lê-se no documento.A MEP critica ainda a morosidade das negociações da revisão do Estatuto da Carreira Docentes (ECD) e adianta não estar agendada “qualquer reunião para a prometida revisão do ECD”. Para o movimento, a revisão deveria contemplar “melhorias salariais, eliminação das quotas de progressão, redução da burocracia e revisão do modelo de avaliação”. Sem essa reforma estrutural, alerta, “o número de alunos sem professor continuará a crescer ano após ano”.Inclusão é “apenas uma ficção administrativa”No documento a que o DN teve acesso, a MEP critica também a política de inclusão dos alunos, considerando ser “em grande medida, apenas uma ficção administrativa”. “Faltam terapeutas, técnicos especializados e meios humanos nas escolas e em muitas, as unidades de ensino estruturado só iniciaram o seu funcionamento em outubro por falta de recursos”, refere o comunicado. Segundo os professores, “repete-se mais um ano de uma inclusão apenas proclamada, mas não garantida – uma inclusão ilusória, que viola os direitos destes alunos e desmente o discurso político de equidade que o Ministério continua a afirmar”.O movimento aponta ainda o “contrassenso gritante” de o Orçamento do Estado para 2026 não prever “verba para a rede Wi-Fi das escolas”, enquanto o MECI “insiste nas provas digitais, apesar dos problemas técnicos amplamente reportados”.No balanço que faz a meio do período letivo, a MEP conclui que “as escolas estão longe de ser serenas, como o ministro quer fazer crer”. As greves de 23 e 24 de outubro, que levaram ao encerramento de centenas de escolas, afirma. “são prova disso – e prenúncio de um ano letivo que dificilmente será pacífico se as promessas continuarem a ser apenas palavras que o vento leva”.O comunicado termina com um aviso: “Os problemas persistem. O comunicado termina com um aviso: "Os problemas persistem. É o discurso político que tem procurado transformar o inaceitável em normalidade – e a sociedade começa perigosamente a acreditar nessa ilusão. A MEP recusa essa normalização e lembra que não há futuro para o país se continuarmos a aceitar escolas sem professores."O DN aguarda resposta às questões enviadas ao MECI.