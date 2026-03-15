Estrada em Arruda dos Vinhos.
Estrada em Arruda dos Vinhos.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Governo diz que restam 34 estradas por abrir das 346 cortadas pelas tempestades

Ligações ferroviárias também já foram repostas, com exceção de algumas ligações na Linha da Beira Baixa e o troço a sul das Caldas da Rainha na Linha do Oeste, garante Ministério das Infraestruturas.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

As sucessivas tempestades que assolaram o país em fevereiro provocaram 346 cortes totais de estradas e nesta altura estão 34 situações por resolver, garante o Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH). "O que representa 90% de situações ultrapassadas, quando se completa um mês após os dias de maior impacto das tempestades", sublinha em comunicado o ministério tutelado por Miguel Pinto Luz.

O Conselho de Ministros aprovou uma verba extraordinária de 400 milhões de euros para a Infraestruturas de Portugal (IP) recuperar estradas e ferrovia atingidas pelas tempestades, e o Governo lembra que foram registadas mais de 4200 ocorrências nas redes rodoviária e ferroviária, e que a IP chegou a atingir uma média de cerca de 200 intervenções diárias no terreno.

"A IP mobilizou todas as suas equipas e prestadores de serviço, tendo o dispositivo atingido, cerca de dois mil operacionais, 622 viaturas, 13 limpa-neves e 31 equipamentos ferroviários pesados", lê-se no comunicado.

Na ferrovia, adianta o MIH, "já se encontram ultrapassadas quase todas as situações, restando apenas recuperar a circulação na Linha do Oeste, a sul das Caldas da Rainha, e na Linha da Beira Baixa".

Na Linha do Oeste, a circulação no troço a norte das caldas da Rainha e no percurso até Louriçal será reposta já amanhã, dia 16 de março, assegura o ministério. Os passageiros contam com transbordo rodoviário também a partir de amanhã para os troços que permanecem interrompidos, acrescenta.

Na Linha da Beira Baixa está ainda por repor a circulação entre as estações de Mouriscas A e Rodão. Também neste caso a CP oferece a partir de amanhã transbordo rodoviário alternativo.

Estrada em Arruda dos Vinhos.
Arruda dos Vinhos estima 20 milhões de euros para reconstruir estradas
Estrada em Arruda dos Vinhos.
Cerca de 170 estradas continuam encerradas e Coimbra é o distrito com o maior número de vias interditas
ferrovia
Ministério das Infraestruturas e Habitação
Tempestades
corte de estradas
Rodovia

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt