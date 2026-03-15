Governo diz que restam 34 estradas por abrir das 346 cortadas pelas tempestades

As sucessivas tempestades que assolaram o país em fevereiro provocaram 346 cortes totais de estradas e nesta altura estão 34 situações por resolver, garante o Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH). "O que representa 90% de situações ultrapassadas, quando se completa um mês após os dias de maior impacto das tempestades", sublinha em comunicado o ministério tutelado por Miguel Pinto Luz.O Conselho de Ministros aprovou uma verba extraordinária de 400 milhões de euros para a Infraestruturas de Portugal (IP) recuperar estradas e ferrovia atingidas pelas tempestades, e o Governo lembra que foram registadas mais de 4200 ocorrências nas redes rodoviária e ferroviária, e que a IP chegou a atingir uma média de cerca de 200 intervenções diárias no terreno."A IP mobilizou todas as suas equipas e prestadores de serviço, tendo o dispositivo atingido, cerca de dois mil operacionais, 622 viaturas, 13 limpa-neves e 31 equipamentos ferroviários pesados", lê-se no comunicado.Na ferrovia, adianta o MIH, "já se encontram ultrapassadas quase todas as situações, restando apenas recuperar a circulação na Linha do Oeste, a sul das Caldas da Rainha, e na Linha da Beira Baixa".Na Linha do Oeste, a circulação no troço a norte das caldas da Rainha e no percurso até Louriçal será reposta já amanhã, dia 16 de março, assegura o ministério. Os passageiros contam com transbordo rodoviário também a partir de amanhã para os troços que permanecem interrompidos, acrescenta.Na Linha da Beira Baixa está ainda por repor a circulação entre as estações de Mouriscas A e Rodão. Também neste caso a CP oferece a partir de amanhã transbordo rodoviário alternativo. .Arruda dos Vinhos estima 20 milhões de euros para reconstruir estradas.Cerca de 170 estradas continuam encerradas e Coimbra é o distrito com o maior número de vias interditas