GNR deteve 55 condutores por excesso de álcool nesta madrugada

A GNR deteve na madrugada deste sábado mais de 50 condutores por excesso de álcool em quatro horas de uma operação especial de fiscalização rodoviária na Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito das Festas da Moita.

Em comunicado, a GNR explica que nas quatro horas da operação, que decorreu entre as 2h00 e as 6h00, foram fiscalizados e submetidos a teste de álcool 1.050 condutores, tendo sido detetados 116 com taxas superiores aos limites permitidos por lei.

Dos condutores detetados com excesso de álcool no sangue, mais de 40% (51) apresentavam uma taxa considerada crime.

Segundo a GNR, no total foram detidos 55 condutores, dos quais 51 pela prática do crime de condução de veículo em estado de embriaguez. As restantes detenções devem-se a outros ilícitos criminais relacionados com a circulação rodoviária.

Foram ainda elaborados 113 autos de contraordenação, dos quais 18 por infrações ligeiras, 41 por infrações graves e 46 por infrações muito graves.

A GNR detetou ainda infrações relacionadas com sistemas de retenção, seguro de responsabilidade civil, inspeção periódica obrigatória, iluminação, pneus e veículos de duas rodas.

A operação contou com elementos dos destacamentos de trânsito de Carcavelos, Carregado, Torres Vedras e Setúbal, bem como do 1.º Destacamento de Ação Conjunta da Unidade Nacional de Trânsito.