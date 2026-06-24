São João. GNR deteta 290 condutores sob influência do álcool e detém 76 pessoas na Área Metropolitana do Porto

A Unidade Nacional de Trânsito (UNT) da Guarda Nacional Republicana (GNR) desencadeou na madrugada desta quarta-feira, 24 de junho, entre as 3h30 e as 7h30, uma ação especial de fiscalização rodoviária na qual foram detetados 290 condutores sob influência do álcool e detidas 76 pessoas na Área Metropolitana do Porto, no âmbito das Festas do São João da cidade do Porto."A operação decorreu de forma concertada e coordenada pela Unidade Nacional de Trânsito, incidindo nos períodos horários e locais previamente identificados através da análise da informação operacional e do risco rodoviário, permitindo concentrar os meios de fiscalização nos principais eixos rodoviários da Área Metropolitana do Porto, onde a circulação apresenta maior intensidade e onde os comportamentos de risco podem produzir consequências mais gravosas", explicou a GNR num comunicado enviado às redações.A ação foi desenvolvida nas autoestradas número 28 (Perafita, Mafamude), 20 (Vilar do Andorinho), 43 (Gondomar), 4 (Águas Santas) e 3 (Maia e Trofa).Durante as quatro horas de fiscalização foram controlados 4097 condutores, tendo sido detetados 290 excessos de álcool no sangue, dos quais 71 condutores foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, o que constitui um crime de condução em estado de embriaguez.Da operação resultaram um total de 76 detenções. Além das 71 por condução em estado de embriaguez, foram detidas quatro pessoas por falta de habilitação legal para conduzir e uma por posse de arma proibida. Foram ainda elaborados 263 autos de notícia por contraordenações rodoviárias."Todos os condutores fiscalizados que se revelaram embriagados ou sob influência de álcool, foram imediatamente impedidos de continuar a conduzir durante um período mínimo de 12 horas, deixando de representar um risco imediato para a circulação rodoviária e para a segurança dos restantes utentes da via", adianta a GNR.A operação mobilizou um total de 140 militares, tendo sido desenvolvida de forma coordenada pela Unidade Nacional de Trânsito, através dos seus Destacamentos de Ação de Conjunto, contando igualmente com o empenhamento dos Destacamentos de Trânsito territorialmente competentes..Festas populares de Lisboa. GNR deteta 264 condutores sob influência do álcool e detém 78 pessoas em apenas quatro horas