Festas populares de Lisboa. GNR deteta 264 condutores sob influência do álcool e detém 78 pessoas em apenas quatro horas

As celebrações das festas populares em Lisboa terminaram com a detenção de 66 pessoas por excesso de álcool numa operação especial de fiscalização rodoviária realizada pela GNR na Área Metropolitana de Lisboa que mobilizou um total de 164 militares, na madrugada deste domingo, 14 de junho.Em apenas quatro horas, entre as 4h00 e as 8h00, a Unidade Nacional de Trânsito da GNR detetou 264 condutores sob influência do álcool e deteve 78 pessoas nesta operação que decorreu na Ponte Vasco da Gama (Alcochete), na A1 (Alverca), na A2 (Seixal), na A5 (Oeiras), na A8 (Loures) e no IC20 (Almada).“Durante as quatro horas de fiscalização foram controlados 2989 condutores, tendo sido detetados 264 excessos de álcool no sangue, dos quais 66 condutores foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, constituindo crime de condução em estado de embriaguez”, diz um comunicado da GNR. Foram ainda detidas mais sete pessoas por falta de habilitação legal para conduzir e outras cinco por outros ilícitos criminais.“Todos os condutores fiscalizados que se revelaram embriagados ou sob influência de álcool, foram imediatamente impedidos de continuar a conduzir durante um período mínimo de 12 horas, deixando de representar um risco imediato para a circulação rodoviária e para a segurança dos restantes utentes da via”, diz a GNR.Entre detenções efetuadas regista-se a de um cidadão estrangeiro, de 36 anos, sobre o qual pendia um Mandado de Detenção Europeu para cumprimento de pena pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.O Oficial de Comunicação e Relações Públicas da Unidade Nacional de Trânsito, Capitão Celso Pereira, disse ao DN que nas noites anteriores também foram realizadas operações de fiscalização, nomeadamente na madrugada de 12 para 13, em que as celebrações do Santo António levam mais pessoas para as ruas, mas que os dados dessas operações não foram divulgados..Alfama vence as Marchas Populares de Lisboa