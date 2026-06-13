Marcha de Alfama
Marcha de AlfamaEGEAC_José Frade
Sociedade

Alfama vence as Marchas Populares de Lisboa

Voltou a vencer com o tema Os santos devem estar loucos que retrata o contraste entre a tradição da marcha e as mudanças sentidas no bairro
Sofia Fonseca
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Oito anos depois, Alfama voltou a vencer as Marchas Populares de Lisboa, anunciou a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC). Já a Marcha de Alcântara ficou em segundo lugar e a Marcha da Madragoa em terceiro.

Após a vitória ex-aequo de Alcântara e Bairro Alto em 2025, este ano a marcha de Alfama voltou a vencer com o tema Os santos devem estar loucos que retrata o contraste entre a tradição da marcha e as mudanças sentidas no bairro. "Se o bairro perde a chama, a Marcha devolve a Alfama o sonho e a tradição", cantava-se enuanto descia a Avenida da Liberdade.

Este ano, as 20 marchas em competição foram avaliadas por um júri presidido por Vítor Agostinho e composto por Bruno Cochat (coreografia), Hélder Freire Costa (cenografia), José António Tenente (figurino), Maria Inês Almeida (letra), Osvaldo Ferreira (música), e Leonor Padinha (representante da EGEAC). 

Classificação final do Concurso das Marchas Populares de Lisboa 2026  

1.º Marcha de Alfama  
2.º Marcha de Alcântara   
3.º Marcha da Madragoa  
4.º Marcha da Graça  
5.º Marcha do Bairro Alto  
6.º Marcha do Beato e Marcha da Bica (ex-aequo)  
8.º Marcha de Carnide e Marcha dos Olivais (ex-aequo)   
10.º Marcha da Mouraria  
11.º Marcha do Alto do Pina  
12.º Marcha de Marvila e Marcha da Penha de França (ex-aequo)  
14.º Marcha de Benfica   
15.º Marcha de São Vicente  
16.º Marcha de São Domingos de Benfica  
17.º Marcha da Bela Flor Campolide  
18.º Marcha do Bairro da Boavista e Marcha do Castelo (ex-aequo)  
20.º Marcha da Ajuda  

Classificações especiais  

Melhor Coreografia: Marcha de Alfama e Marcha da Madragoa  
Melhor Cenografia: Marcha de Alcântara 
Melhor Figurino: Marcha de Alcântara e Marcha da Bica  
Melhor Letra: Marcha de Alcântara, Marcha de Alfama, Marcha da Graça e Marcha dos Olivais   
Melhor Musicalidade: Marcha do Alto do Pina e Marcha de Alfama  
Melhor Composição Original: Os Santos devem estar loucos, Marcha de Alfama; Na Graça o 13 é sorte, Marcha da Graça; À moda de Alcântara, Marcha de Alcântara    
Melhor Desfile na Avenida: Marcha de Alfama 

 

 O anúncio dos vencedores das Marchas, que este ano, comemoraram 96 anos, são o culminar da noite mais longa de Lisboa, marcada por festejos e arraiais um pouco por toda a cidade.

Paulo Spranger

Antes, decorreram os casamentos de Santo António. Este ano casaram-se 16 casais, com idades compreendidas entre os 27 e os 51 anos, provenientes de 11 freguesias e representando mais de seis nacionalidades.

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