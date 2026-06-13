Alfama vence as Marchas Populares de Lisboa

Oito anos depois, Alfama voltou a vencer as Marchas Populares de Lisboa, anunciou a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC). Já a Marcha de Alcântara ficou em segundo lugar e a Marcha da Madragoa em terceiro.Após a vitória ex-aequo de Alcântara e Bairro Alto em 2025, este ano a marcha de Alfama voltou a vencer com o tema Os santos devem estar loucos que retrata o contraste entre a tradição da marcha e as mudanças sentidas no bairro. "Se o bairro perde a chama, a Marcha devolve a Alfama o sonho e a tradição", cantava-se enuanto descia a Avenida da Liberdade.Este ano, as 20 marchas em competição foram avaliadas por um júri presidido por Vítor Agostinho e composto por Bruno Cochat (coreografia), Hélder Freire Costa (cenografia), José António Tenente (figurino), Maria Inês Almeida (letra), Osvaldo Ferreira (música), e Leonor Padinha (representante da EGEAC). Classificação final do Concurso das Marchas Populares de Lisboa 2026 1.º Marcha de Alfama 2.º Marcha de Alcântara 3.º Marcha da Madragoa 4.º Marcha da Graça 5.º Marcha do Bairro Alto 6.º Marcha do Beato e Marcha da Bica (ex-aequo) 8.º Marcha de Carnide e Marcha dos Olivais (ex-aequo) 10.º Marcha da Mouraria 11.º Marcha do Alto do Pina 12.º Marcha de Marvila e Marcha da Penha de França (ex-aequo) 14.º Marcha de Benfica 15.º Marcha de São Vicente 16.º Marcha de São Domingos de Benfica 17.º Marcha da Bela Flor Campolide 18.º Marcha do Bairro da Boavista e Marcha do Castelo (ex-aequo) 20.º Marcha da Ajuda Classificações especiais Melhor Coreografia: Marcha de Alfama e Marcha da Madragoa Melhor Cenografia: Marcha de Alcântara Melhor Figurino: Marcha de Alcântara e Marcha da Bica Melhor Letra: Marcha de Alcântara, Marcha de Alfama, Marcha da Graça e Marcha dos Olivais Melhor Musicalidade: Marcha do Alto do Pina e Marcha de Alfama Melhor Composição Original: Os Santos devem estar loucos, Marcha de Alfama; Na Graça o 13 é sorte, Marcha da Graça; À moda de Alcântara, Marcha de Alcântara Melhor Desfile na Avenida: Marcha de Alfama O anúncio dos vencedores das Marchas, que este ano, comemoraram 96 anos, são o culminar da noite mais longa de Lisboa, marcada por festejos e arraiais um pouco por toda a cidade.. Antes, decorreram os casamentos de Santo António. Este ano casaram-se 16 casais, com idades compreendidas entre os 27 e os 51 anos, provenientes de 11 freguesias e representando mais de seis nacionalidades. .Festas de Lisboa com mais de 40 iniciativas durante o mês de junho