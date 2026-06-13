Sociedade

Fotogaleria. Marchas levaram cor à avenida e a vitória a Alfama

A marcha de Alfama voltou a ganhar o concurso das marchas populares de Lisboa, oito anos depois.
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Paulo Spranger
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A noite foi de festa por toda a Lisboa, com arraiais, muita música, manjericos e sardinha assada. A avenida da Liberdade foi palco do desfile das marchas de Lisboa, que acabaram por coroar a marcha de Alfama, oito anos depois da última vitória no concurso.

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