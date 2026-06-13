Fotogaleria. Marchas levaram cor à avenida e a vitória a Alfama

A noite foi de festa por toda a Lisboa, com arraiais, muita música, manjericos e sardinha assada. A avenida da Liberdade foi palco do desfile das marchas de Lisboa, que acabaram por coroar a marcha de Alfama, oito anos depois da última vitória no concurso.Veja (clicando nas setas) a galeria das melhores fotografias do repórter do DN Paulo Spranger..Sardinhas, manjericos e bailaricos. Assim se fez a noite de Santo António nas ruas de Lisboa.Alfama vence as Marchas Populares de Lisboa.Festas de Lisboa com mais de 40 iniciativas durante o mês de junho