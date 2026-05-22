Festas de Lisboa com mais de 40 iniciativas durante o mês de junho

Marchas, arraiais, concertos, cinema ao ar livre, exposições e festivais multiculturais integram a programação das Festas de Lisboa, que este ano inclui mais de 40 iniciativas espalhadas pela cidade durante o mês de junho.O programa das festas, apresentado esta sexta-feira, 22 de maio, pela empresa municipal EGEAC-Lisboa Cultura, inclui um conjunto de iniciativas “maioritariamente gratuitas que combinam tradição e contemporaneidade”.Ainda antes do mês oficial, as Festas de Lisboa arrancam nos dias 29, 30 e 31 de maio com a exibição das Marchas Populares no Meo Arena, onde as 20 coletividades a concurso irão apresentar as coreografias, figurinos e músicas perante o júri, sob o tema “Somos Lisboa. Somos Europa”.As Marchas Populares regressam depois na noite de 12 de junho, véspera de Santo António, desta vez no tradicional desfile na Avenida da Liberdade.Mantêm-se igualmente os tradicionais casamentos, tronos e corrida de Santo António, além da Trezena de Santo António, com fado, guitarradas, percursos e atividades para as famílias.Os arraiais populares também regressam a vários bairros da capital, com 15 eventos distribuídos por oito freguesias, aos quais se juntam iniciativas culturais, oficinas, visitas guiadas, teatro, gastronomia e literatura.Por outro lado, a música volta a assumir um papel de destaque na programação, com o Castelo de São Jorge a receber concertos de Pedro Moutinho e Gisela João, enquanto os Jardins da Torre de Belém acolhem um concerto da Orquestra Gulbenkian no âmbito do Dia Europeu da Música.O encerramento das Festas de Lisboa, no dia 26 de junho, estará a cargo de Matias Damásio, que sobe ao palco acompanhado por Rita Guerra, Ivandro e Héber Marques, terminando a noite com um espetáculo de fogo-de-artifício a iluminar o céu da cidade.A diversidade cultural volta a marcar presença na programação das Festas de Lisboa, que integra iniciativas como a Festa da Cultura Coreana, o Festival Bollywood Holi e Mercado da Índia, o Thai Festival, o Arraial Alemão e o Arraial Austríaco.Entre as iniciativas previstas estão também o CineConchas, com sessões de cinema ao ar livre no Jardim da Quinta das Conchas, o Dia da Marinha do Tejo e várias propostas nos espaços culturais geridos pela EGEAC, incluindo o Museu de Lisboa – Santo António e a Casa Fernando Pessoa.A edição deste ano das Festas de Lisboa coincide ainda com a divulgação dos vencedores da 16.ª edição do Concurso Sardinhas, promovido pela EGEAC, que recebeu 3128 propostas oriundas de 66 países.As cinco sardinhas vencedoras foram criadas por autores entre os 21 e os 72 anos e abordam temas ligados ao património cultural, ao Fado, à gastronomia e ao bairrismo português.