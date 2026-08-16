GNR. Detenções por crime de incêndio mais do que duplicam em 2026
Foto: Paulo Novais / Lusa
Sociedade

GNR. Detenções por crime de incêndio mais do que duplicam em 2026

Até 12 de agosto, foram contabilizadas 165 detenções, contra 68 ao longo de 2025, de acordo com dados da Guarda Nacional Republicana (GNR) a que o DN teve acesso.
Amanda Lima
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