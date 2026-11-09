GNR apreende cerca de 580 doses de estupefaciente e 81,5 litros de óxido nitroso após acidente na A2

Um acidente de viação na A2, na zona de Palmela, levou à apreensão de cerca de 580 doses de estupefaciente e 81,5 litros de óxido nitroso pela GNR na madrugada de domingo.

A ocorrência registou-se cerca das 00h30, ao quilómetro 25,6 da A2, no sentido Norte/Sul, envolvendo um veículo pesado de passageiros e um veículo ligeiro de passageiros. Não se registaram feridos, mas após o acidente, os ocupantes do veículo ligeiro abandonaram o local, deixando lá a viatura, que não estava em condições de prosseguir a marcha.

No âmbito das diligências realizadas ao veículo, os militares da GNR encontraram cerca de 578 doses de haxixe, cerca de duas doses de canábis e 81,5 litros de óxido nitroso, conhecido como gás hilariante ou gás do riso.

“O produto e o veículo foram apreendidos, tendo a viatura sido removida e preservada para posterior realização de diligências de criminalística”, diz a GNR em comunicado, acrescentando que a ocorrência foi comunicada ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Setúbal e que a investigação prossegue, com vista ao esclarecimento dos factos e à identificação dos intervenientes.