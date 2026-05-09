GNR alerta para riscos aos peregrinos em Fátima

A Guarda Nacional Republicana (GNR) reforçou o apelo aos cuidados durante a peregrinação até Fátima. Em conferência de imprensa, este sábado, 9 de maio, a GNR alertou para a necessidade de maior atenção por parte dos peregrinos devido às condições meteorológicas. Vários fiéis já seguem a pé rumo ao Santuário de Fátima.“Com as condições climatéricas que se fazem sentir, é importante que todos tenham consciência de que devem, não só os peregrinos a pé estar atentos à estrada e aos veículos, como também os condutores devem ter essa noção nesta altura do ano. De repente, depois de uma qualquer lomba ou curva, pode surgir um grupo de peregrinos e, por isso, devem circular com mais cautela”, explicou o tenente-coronel Carlos Canatário, porta-voz da GNR.Canatário lamentou ainda a morte de um peregrino, em Coimbra, atropelado por um comboio. O porta-voz alertou também para o facto de a visibilidade poder estar reduzida devido às condições meteorológicas.Há, contudo, recomendações que não estão relacionadas com o estado do tempo. Uma delas diz respeito ao uso de auriculares. “Sabemos que é uma distração. Sabemos que é normal as pessoas, muitas vezes, virem cansadas, com dores, e procurarem abstrair-se desse estado físico e emocional. Mas, muitas vezes, esses instrumentos retiram atenção ao meio envolvente”, explicou.A Guarda já iniciou a operação “Peregrinação Segura 2026”, mobilizando cerca de 200 militares por dia. Até à data das celebrações, o foco estará nas estradas percorridas pelos peregrinos. Depois, a atenção centrar-se-á no santuário, durante as cerimónias que atraem milhares de fiéis de todo o mundo. A GNR contará ainda com o apoio de forças congéneres de Itália e França.A operação inclui o uso de “drones para vigilância”, bem como de capacidade antidron e, que permite “a deteção e inativação de drones não autorizados” a sobrevoar o santuário. A explicação foi dada pelo coronel da GNR João Santos.Já João Moderno, comandante do Destacamento Territorial de Tomar da GNR, deixou recomendações para prevenir furtos. Aconselhou os peregrinos a evitarem transportar grandes quantias de dinheiro ou bens valiosos, a manterem o telemóvel sempre carregado e a terem consigo o contacto de um elemento do grupo. A GNR terá ainda um posto móvel nas imediações da Basílica da Santíssima Trindade durante as celebrações.amanda.lima@dn.pt.Santuário de Fátima diz que turismo religioso pode ser motor de recuperação da região após o mau tempo.Peregrino morre atropelado por comboio. Circulação na Linha do Norte está suspensa na zona de Coimbra