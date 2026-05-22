Fusão do 1.º e 2.º ciclos: entrada em vigor em 2027 é “impossível”
Foto: Pedro Granadeiro / Global Imagens
Sociedade

Fusão do 1.º e 2.º ciclos: entrada em vigor em 2027 é “impossível”

Especialistas, docentes e diretores escolares defendem que as Escolas Básicas não estão adaptadas para este novo modelo. Há agrupamentos onde as escolas ‘primárias’ distam de várias dezenas de quilómetros das de 2.º ciclo.
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