Final de semana mortal nas estradas portuguesas

O fim de semana ficou marcado por vários acidentes rodoviários pelo país, que provocaram pelo menos três mortos. Duas das vítimas mortais eram adolescentes.Em Vila Verde, no distrito de Braga, uma menina de 12 anos foi atropelada quando se dirigia para a escola. Uma carrinha de mercadorias colheu a vítima, que foi assistida ainda com vida. Transportada para o Hospital de Braga, foi posteriormente transferida para a Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital de São João, no Porto, onde viria a falecer este domingo.Outra vítima mortal deste fim de semana foi um jovem de 17 anos, jogador da equipa de futsal do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube. O acidente ocorreu na Estrada Nacional 374, na zona do Milharado, concelho de Mafra. Do acidente resultaram ainda seis feridos graves, todos jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos.Em Barcelos, uma ciclista de 37 anos morreu na sequência de uma colisão com um camião, ocorrida no sábado. A vítima circulava na Estrada Nacional 204 (EN204) e foi transportada para o Hospital de Braga em estado grave.O óbito foi confirmado este domingo. O acidente está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR. A GNR registou ainda uma vítima mortal no distrito de Setúbal, no sábado..Acidente na CP: Tribunal baixa indemnização recorde de 1,6 milhões para 230 mil euros.Segurança rodoviária. Campanha "Viaje sem pressa" alerta condutores para os riscos de excesso de velocidade