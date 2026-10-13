Fenprof denuncia diferenças superiores a 150 euros nas pensões de professores aposentados

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) denunciou esta terça-feira, 13 de outubro, diferenças superiores a 150 euros mensais nas pensões de alguns professores aposentados, face aos valores anteriormente simulados e comunicados pela Caixa Geral de Aposentações (CGA).

Em comunicado publicado nesta manhã, a federação manifesta a sua "indignação e protesto" perante uma situação que afeta docentes que tomaram decisões sobre a aposentação com base nas informações da CGA, incluindo professores que prolongaram a permanência no ativo devido à falta de profissionais nas escolas.

A Fenprof considera que os valores inicialmente comunicados respeitavam a legislação em vigor, ao contrário dos novos montantes, e exige esclarecimentos sobre os critérios e fundamentos legais das alterações. A organização sindical pede ainda uma análise individualizada dos casos e apela à intervenção do Governo.

Segundo a federação, os sindicatos estão já a acompanhar centenas de situações e a disponibilizar apoio jurídico aos docentes afetados.

A Fenprof prepara também uma iniciativa junto da CGA para exigir respostas, defendendo que os professores não podem ser penalizados por eventuais erros da entidade.