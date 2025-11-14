Fenómeno extremo de vento faz cair árvores e estruturas em Faro (com vídeo)

A cidade de Faro foi, ao final da manhã desta sexta-feira, atingida por um fenómeno de vento extremo que causou quedas de árvores e de estruturas móveis, mas sem causar vítimas, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.. Em declarações à Lusa, fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) confirmou que a zona de Faro foi afetada por um fenómeno de vento que causa “rajadas muito intensas e localizadas” que podem ter “impacto destrutivo”.. De acordo com Ângela Lourenço, do IPMA, houve uma linha que atravessou toda a região Sul e que tinha “alguma convecção organizada”, dando origem a um fenómeno de vento intenso. No entanto, essa linha às 12:30 já estava a entrar em Espanha.Questionada pela Lusa se seria um tornado, a meteorologista disse, no entanto, que o IPMA está ainda analisar os dados para poder classificar o tipo de fenómeno que ocorreu e em que categoria se insere.Segundo Ângela Lourenço, estava previsto que se reunissem condições para a ocorrência fenómenos de vento na região do Algarve, tendo o aviso laranja que vigorava para o distrito de Faro terminado às 12:00 de hoje.De acordo com o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, o vento intenso começou cerca das 11:30, causando várias ocorrências, sobretudo na zona e na cidade de Faro, que já tinha sido a mais afetada na quinta-feira pelo mau tempo.“A situação verificou-se principalmente na cidade de Faro. Fora isso, só temos registo da queda de uma outra árvore em toda a região”, afirmou a mesma fonte, esclarecendo que se tratou mais de um fenómeno de vento do que de chuva.A zona de Faro também foi das mais atingidas pela depressão Cláudia na quinta-feira, com a zona urbana da baixa da cidade a sofrer inundações e o vento a causar a queda de árvores um pouco por toda a região do Algarve.Segundo a Proteção Civil, as equipas de socorro estão agora a remover ramos caídos das árvores e partes das estruturas afetadas, mas alertou para a necessidade de a população evitar situações de risco, porque a depressão pode causar novos episódios de chuva forte e de vento nas próximas horas.O Algarve e o Alentejo estão sob aviso meteorológico laranja devido à depressão Cláudia, cuja passagem pelo continente e pela Península Ibérica causará chuva e vento até domingo, segundo a Proteção Civil..Mau tempo: Portugal continental registou 2.434 ocorrências entre quarta-feira e as 11h00 desta sexta.Encontrado homem que ligou a pedir ajuda depois de carro ter sido abalroado por aluimento de terras.Duas pessoas resgatadas de veleiro encalhado no Tejo, na zona da ribeira do Jamor, em Oeiras