Encontrado homem que ligou a pedir ajuda depois de carro ter sido abalroado por aluimento de terras

O idoso que ligou para as autoridades a pedir ajuda, depois de o carro em que seguia ter sido abalroado por um aluimento de terras, algures no Fundão, já foi encontrado e está bem de saúde, segundo confirmou ao DN fonte do comando territorial da GNR de Castelo Branco ao DN.As autoridades estavam à procura deste homem que telefonou para o 112, ainda na noite de quinta-feira, 13 de novembro, entre as 22h00 e as 23h00 a pedir ajuda, sem conseguir precisar em que local se encontrava, mas que seria na zona de Escarigo, no Fundão, segundo informou fonte oficial da GNR.Terá dito as autoridades que seguia de carro num caminho junto a uma linha de água quando se deu o incidente.Foi encontrado na manhã desta sexta-feira, pelas 10h15, "em boas condições de saúde". Terá conseguido sair do local e caminhado cerca de dois quilometros até chegar a um café para pedir ajuda, onde se fez o alerta para as autoridades de que o homem gavia sido localizado. Portugal continua esta sexta-feira sob a influência da deprsessão Claudia. Segundo o comando da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), registaram-se entre as 00:00 de quinta-feira e as 07:00 de hoje 2.212 ocorrências, essencialmente quedas de árvores, inundações e limpeza de vias, sendo 59% inundações.A mesma fonte informou que foram empregados 7.018 operacionais e 2.622 meios terrestres, com maior incidência nas áreas metropolitanas de Lisboa e Setúbal, na região do Algarve e no distrito de Leiria, mas também em Coimbra e Santarém, nestes em menor escala.Os distritos Setúbal e Faro seguem esta sexta-feira sob aviso laranja de chuva, o segundo mais grave, após uma noite mais calma do que a anterior,.Três distritos de Portugal continental sob aviso laranja devido a chuva forte