Duas pessoas resgatadas de veleiro encalhado no Tejo, na zona da ribeira do Jamor, em Oeiras

Duas pessoas foram resgatadas na manhã desta sexta-feira, 14 de novembro, de um veleiro que ficou encalhado no Tejo, na zona da ribeira do Jamor, no concelho de Oeiras. O alerta, que ocorreu pelas 05h40, segundo informa a Autoridade Marítima Nacional (AMN), referia que "um veleiro estaria em dificuldades na entrada da barra de Lisboa". "O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) acompanhou a situação até o veleiro ter fundeado, com o objetivo de se deslocar de manhã até à Marina de Cascais", explica a AMN, em comunicado. Já pelas 07h18, "a embarcação derivou em direção a terra, tendo sido de imediato ativados tripulantes da Estação Salva-vidas da Capitania do Porto de Lisboa e elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa". ."Tinham sinais de hipotermia, mas nada muito grave". Durante a operação, os tripulantes da Estação Salva-vidas da Capitania do Porto de Lisboa verificaram que as duas pessoas, de nacionalidade belga, "estavam dentro da balsa salva-vidas", tendo sido feito, "de imediato", o seu resgate até à Torre de Controlo do Tráfego Marítimo de Algés, local onde foram assistidas pelos bombeiros."Tinham aparentemente sinais de hipotermia, mas nada muito grave", disse o comandante Paulo Vicente, capitão do Porto de Lisboa, aos jornalistas, num ponto da situação ao início da tarde.O responsável disse que agora aguarda-se que o proprietário apresente um plano de remoção da embarcação, como já tinha referido a AMN na nota divulgada anteriormente. "O proprietário terá de apresentar um plano de remoção da embarcação e só poderá navegar novamente após ser alvo de uma vistoria, a fim de assegurar as normais condições de navegabilidade", informou a Autoridade Marítima Nacional, referindo ainda que o Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência.Questionado sobre quando é que o veleiro poderá ser removido, o capitão do Porto de Lisboa enfatizou que é uma questão de, nas próximas horas, o proprietário apresentar um plano de retirada da embarcação. "Em termos legais, há aqui um prazo em que ele [proprietário] terá de cumprir, mas é de 30 dias e esperamos que não se concretize nessa dimensão", disse."Julgo que, nas próximas horas, e face também às condições meteorológicas, o proprietário poderá contratar uma empresa ou verificar a possibilidade de remoção do veleiro", considerou o comandante Paulo Vicente. Estimou que a melhor altura para a remoção da embarcação deverá ocorrer na praia-mar, dentro de "cinco/seis horas". indicando que os dois resgatados estavam a sair dos bombeiros de Algés em direção à capitania do Porto de Lisboa, onde vão falar com as autoridades. No local estiveram também elementos da Administração do Porto de Lisboa (APL), além dos Bombeiros Voluntários de Algés. .Recomendações do capitão do Porto de Lisboa para estes dias de agravamento do estado do tempo. Após este incidente, numa altura em que se verifica agitação marítima, na sequência dos efeitos da passagem da depressão Cláudia, o capitão do Porto de Lisboa fez algumas recomendações para estes dias de agravamento do estado do tempo."É um aviso da Autoridade Marítima e um alerta de que nestas condições meteorológicas, efetivamente, temos de ter consciência e ter a cultura de segurança de que devemos evitar aproximarmo-nos, quer as embarcações quer os transeuntes, do local onde existe uma forte agitação marítima", sublinhou.O responsável lembrou que o "mar de inverno é extremamente perigoso" e que "situações destas são extremamente adversas"."Aquela procura que temos de tirar uma fotografia", junto ao mar, "deve ser evitada", referiu. Recomendou que "as embarcações que estão no mar devem estar suficientemente presas para que evitem ser arrastadas. E, acima de tudo, é termos o cuidado de ouvir os conselhos da Autoridade Marítima", afirmou. "Havendo sinais de aviso amarelo e laranja devemos evitar aproximarmo-nos da linha de costa", reforçou. .Encontrado homem que ligou a pedir ajuda depois de carro ter sido abalroado por aluimento de terras.Mau tempo: Portugal continental registou 2.434 ocorrências entre quarta-feira e as 11h00 desta sexta.Veleiro afundado e tripulantes resgatados ao largo de Peniche após ataque de orcas