Farmácias voltam a disponibilizar metadona a partir de domingo

As farmácias comunitárias voltam a disponibilizar metadona a partir deste domingo, 1 de novembro, embora, para já, a iniciativa esteja circunscrita aos concelhos de Albufeira, Loulé, Portalegre, Portimão, São Brás de Alportel, Santiago do Cacém e Vila do Bispo. O programa de tratamento da dependência de opioides com metadona deverá ser alargado progressivamente a todo o país.

O Programa de Tratamento da Dependência de Opioides com Cloridrato de Metadona em Farmácias Comunitárias é uma iniciativa do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, Associação Nacional das Farmácias, Associação de Farmácias de Portugal e Ordem dos Farmacêuticos.

O acesso a metadona através das farmácias comunitárias “reduz deslocações e favorece a adesão”, e permite a toma do medicamento num ambiente reservado, que protege a privacidade, a confidencialidade e a dignidade da pessoa, defendem os promotores da iniciativa.

A disponibilização de metadona nas farmácias está reservada a dependentes de opioides referenciados, e faz-se em articulação com as equipas responsáveis pelo seu acompanhamento clínico.

“Em 2024, estiveram em tratamento por problemas relacionados com o uso de drogas cerca de 24.100 pessoas na rede pública de tratamento em ambulatório, sendo a heroína a principal substância de consumo identificada em mais de 13.200 casos”, afirma a presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, Joana Teixeira, em comunicado.

Na mesma nota, a presidente da Associação Nacional das Farmácias, Ema Paulino, defende que “as dependências exigem respostas qualificadas, humanizadas e centradas nas pessoas” e, por isso, as farmácias comunitárias têm participado em diferentes iniciativas de prevenção e combate às dependências.

“A possibilidade de realizar o tratamento na farmácia, com privacidade e confidencialidade, pode contribuir para reduzir o estigma e fazer uma diferença concreta na continuidade dos cuidados”, diz.

Para o presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, Rui Santos Ivo, este programa reforça o acesso aos cuidados de saúde e a proximidade das respostas às necessidades dos cidadãos. O Infarmed vai assegurar o acompanhamento regulamentar e a supervisão das condições de dispensa do cloridrato de metadona nas farmácias comunitárias.

O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Mota Filipe, realça que os profissionais envolvidos na iniciativa “têm formação específica para assegurar a toma assistida de metadona em condições de segurança, sendo que a prescrição e a supervisão clínica permanecem sob a responsabilidade das estruturas especializadas, com as quais as farmácias mantêm uma articulação permanente.”

Este programa visa contribuir para os objetivos do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2030, facilitando o acesso ao tratamento e promovendo a recuperação e a reinserção social.