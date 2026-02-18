Drogas sintéticas ganham terreno. Açores e Madeira lideram consumo de novas substâncias

O acesso a drogas está a mudar, tal como as substâncias disponíveis no mercado. Isto enquanto se nota uma queda no consumo de álcool e droga entre os jovens até aos 18 anos, que está ao nível de 2015. Estes dados foram ontem divulgado na apresentação dos Relatórios Anuais 2024: Situação do País em Matéria de Álcool, Drogas e Toxicodependências, na Assembleia da República.Momento em que a presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), Joana Teixeira, anunciou que a dispensa e administração da metadona em farmácias comunitárias vai arrancar na segunda quinzena de abril nas regiões do Litoral Alentejano, Portalegre e Portimão, abrangendo 12 doentes em cada zona. A fase piloto prevê a participação inicial de três farmácias por região, sendo que cada uma acompanhará quatro doentes.Drogas sintéticas: a mudança de paradigmaOs documentos apresentados ontem focam-se no consumo de estupefacientes clássicos como a canábis e a cocaína – consumo de risco nos mais jovens no que diz respeito à primeira substância e overdoses na segunda –, que acabam por não dar grande destaque às drogas sintéticas, que ganham cada vez mais mercado no país, tal como em relação às novas formas de venda e compra destas substâncias psicotrópicas. Isto apesar de reconhecer que a compra online está a aumentar. “Entre 2021 e 2024 houve uma tendência de aumento no recurso à internet para a aquisição destas substâncias, com exceção da canábis”, pode ler-se no documento, que revela que 27% de consumidores recentes de novas substâncias adquiriram essas substâncias na internet, na darknet, através de redes sociais ou de aplicações de mensagens, sendo menor a percentagem de consumidores que recorre a estes canais para adquirir canábis, ecstasy ou cocaína.E é para esta mudança que chama a atenção Ricardo Dinis Oliveira, professor catedrático na Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU). “A maior parte do relatório está focado nas drogas clássicas, mas nós que trabalhamos nestas áreas das drogas sabemos que o mundo é completamente diferente. Há um paradigma completamente distinto”, frisa.“Há cada vez mais jovens a comprar droga pela internet, há um aumento da procura, apesar de não haver tradução estatística”, acrescenta, alertando para o perigo destas novas drogas que surgem à média de “cinco a sete por dia” [em 2024 o então líder da Agência da União Europeia sobre Drogas, Alexis Goosdeel, disse ao DN que em 1997 surgiam “três ou quatro novas substâncias a cada dez/15 dias]. “Antigamente lutávamos contra pessoas com poucas qualificações, que produziam drogas num qualquer local do planeta, e depois eram importadas para países desenvolvidos.\u0010Agora, estas pessoas [quem coloca os estupefacientes no mercado] são altamente qualificadas do ponto de vista científico, sabem manipular as moléculas químicas, introduzindo novas moléculas todos os dias no mercado”, explica.“Há uma literacia muito mais evoluída por parte dos produtores, que com solventes, com produtos de relativo fácil acesso no mercado, conseguem transformar as moléculas, produzindo outras moléculas ilícitas, de uma enormíssima morbilidade e mortalidade”, sublinha, frisando que esta questão levanta um outro problema: a deteção do tipo de droga. “Já não se consegue pelo sangue, obrigam a amostras de complexidade analítica muito maior, como por exemplo ter que analisar o cabelo, porque permite andar para trás o tempo de fazer uma análise retrospectiva. Esta é a realidade neste momento das drogas”, explica.Açores e MadeiraEstes dois arquipélagos mostram as tendências do mercado, de acordo com Ricardo Dinis Oliveira. E isto porque há muito que os consumidores optaram pelas drogas sintéticas, que compram online em detrimento das clássicas que tinham de chegar à Madeira e aos Açores pelos meios tradicionais de tráfico.“Quando nós vemos uma nova substância psicoativa ser introduzida em Portugal, com certeza o primeiro lugar foi nos arquipélagos. há muitos que já enveredaram pelas drogas sintéticas, e é por isso que é ali o pulmão de Portugal, o surgimento de novas substâncias psicoativas. E uma delas nós vemos é o fentanil e os derivados do fentanil”, adianta.E as drogas sintéticas são as mais compradas online. “O relatório diz que 27% dos jovens compraram pela internet. E não andaram a comprar cocaína, heroína, haxixe ou marijuana. Mas sim as sintéticas. Este é um RETTAsinal que temos de abrir horizontes e mudar estes paradigmas”, conclui. .RETRATOÁlcoolUm quinto da população portuguesa dos 15 aos 74 anos bebe álcool diariamente e a dependência quase quadruplicou em dez anos, segundo dados oficiais de 2022, que apontam facilidade de acesso dos jovens e falta de estratégias.CanábisO relatório sobre a Situação do País em Matéria de Álcool, Drogas e Toxicodependências refere que um em cada dez jovens utilizadores de canábis entre os 13 e os 18 anos consome diariamente. “O consumo atual de canábis nos 13-18 anos foi de 3% e um em cada dez consumidores atuais de canábis tinha um padrão de consumo diário ou quase diário. O consumo de substâncias ilícitas tende a aumentar em função da idade, sendo as subidas mais acentuadas a partir dos 15 anos”, pode ler-se no documento.PrisõesA taxa de prevalência de consumo de droga em situação de reclusão estabilizou ou aumentou em 2023. No caso dos centros educativos, as raparigas apresentam padrões de consumos de droga e álcool de maior risco que os rapazes. Segundo o relatório do ICAD, entre a população reclusa as taxas de prevalência de consumo de drogas são muito superiores às da população geral (63% dos reclusos já consumiram droga alguma vez na vida), e apesar da tendência de descida do consumo antes da reclusão, o mesmo não se verifica para o período durante a reclusão.39 mil em tratamentoEm 2024 quase 39 mil pessoas estavam a receber tratamento para dependência de droga e álcool, com a cocaína a ganhar peso, atingindo os valores mais altos em dez anos, segundo os dados ontem revelados. A heroína continua a ser a droga principal mais prevalente no total de utentes em ambulatório, mas a sua importância tem vindo a diminuir..Alunos dos 13 aos 18 estão a beber e a fumar menos. Mas jogam mais a dinheiro