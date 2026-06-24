Família de menina morta pelo pai em Santarém angaria fundos para repatriar os corpos

A família da menina que o pai matou ao atirar-se do prédio onde moravam está a angariar fundos para o repatriamento dos corpos. Pardeep Malhotra e Kiara Malhotra, de quatro anos, eram naturais da Índia, país onde os familiares pretendem realizar os ritos fúnebres."É com profunda tristeza e pesar que comunicamos o falecimento trágico e inesperado de Pardeep Malhotra e Kiara Malhotra em Portugal", lê-se na publicação da plataforma de angariação de fundos GoFundMe. O crime aconteceu no sábado, na cidade de Santarém, quando Pardeep Malhotra se lançou do oitavo andar com a filha nos braços. Segundo a investigação em curso, o crime terá sido uma forma de se vingar da mãe da menina, que o tinha denunciado por violência doméstica."A perda deixou familiares, amigos e entes queridos devastados. Neste momento de luto inimaginável, a família enfrenta o difícil e dispendioso processo de repatriar os corpos de Portugal para a Índia, para que possam ser sepultados na sua terra natal, rodeados por familiares e amigos", acrescenta a publicação. O pedido é assinado por um familiar da menina.O objetivo é angariar sete mil euros. Até ao momento da publicação deste texto, tinham sido arrecadados 1.180 euros, o que corresponde a 17% da meta estabelecida. É referido que o dinheiro será utilizado para cobrir despesas relacionadas com o repatriamento e transporte de ambos os corpos de Portugal para a Índia, a organização do funeral e das últimas homenagens, os custos de documentação, legais e administrativos, bem como o "apoio imediato à família enlutada durante este período difícil".Os familiares apelam à doação de qualquer quantia. "Nenhuma família deveria enfrentar sozinha uma situação tão dolorosa. Toda a doação, independentemente do valor, ajudará a aliviar o peso financeiro e permitirá que a família se concentre no luto e em honrar a memória de Pardeep e Kiara", referem.Para aqueles que não podem contribuir financeiramente, são pedidas orações. "Se não puder contribuir financeiramente, considere partilhar esta campanha com os seus amigos, familiares e comunidade. O seu apoio, as suas orações e a sua generosidade significam mais do que as palavras podem expressar", acrescentam.Segundo noticiou o jornal Correio da Manhã, a mãe da criança tinha apresentado duas denúncias contra o então marido. No entanto, uma delas ficou prejudicada devido à falta de um tradutor.amanda.lima@dn.pt.Pai atira-se com a filha de 4 anos do oitavo andar de prédio em Santarém.Assassinato de menino de 13 anos no contexto de violência doméstica comove Portugal e Inglaterra