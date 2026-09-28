Falso motorista de TVDE detido em Lisboa após roubar 900 euros a cliente

Um homem de 23 anos foi detido pela PSP em Lisboa após ter fingido ser um motorista de um TVDE para roubar uma pessoa que tinha chegado à cidade no passado dia 18 de setembro, informou a polícia em comunicado.

Nesse dia, lê-se no comunicado, o homem fez-se passar por um motorista TVDE e abordou a vítima junto ao Aeroporto Humberto Delgado.

"A vítima, julgando que se tratava de motorista certificado, aceitou o transporte, tendo sido encaminhada para uma viatura", continua a PSP, explicando que o destino era a Gare do Oriente, no Parque das Nações.

Quando chegaram à interface de transportes, a polícia conta que "o suspeito exigiu à vítima uma quantia muito superior ao valor real de uma viagem com aquele trajeto, quantia essa que se recusou a pagar".

Foi aqui que começou um confronto físico. O condutor tirou a carteira que a vítima tinha nas mãos à força e tirou-lhe os 900 euros que estavam na carteira. Com medo de mais agressões, a vítima saiu do carro e o suspeito colocou-se em fuga, explica ainda a PSP.

"Após terem tido conhecimento da ocorrência e das características do suspeito, os polícias encetaram diligências que culminaram na identificação e posterior localização do suspeito", lê-se ainda no comunicado, onde se lê que o detido foi apresentado já a tribunal para um interrogatório.

"Após ter sido presente foi lhe aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais", acrescentam.