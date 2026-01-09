Detido homem de 25 anos por vaga de assaltos a estabelecimentos na zona de Benfica

Um homem de 25 anos foi detido esta quarta-feira, 7 de janeiro, fora de flagrante delito, por ser suspeito da prática de crimes de furto qualificado."Após recolha de informação, foi possível perceber que o suspeito vinha a dedicar-se à prática de furtos em estabelecimentos durante o período noturno, na zona de Benfica, utilizando como método o arrombamento das portas ou montras dos estabelecimentos comerciais", explica o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP através de um comunicado enviado às redações.De acordo com a nota, o "suspeito acedia ao interior dos estabelecimentos e dali furtava quantias monetárias guardadas nas caixas registadoras e noutros locais e ainda furtava outros artigos facilmente transportáveis"."Desta forma, de momento foi possível associar o suspeito a pelo menos três crimes, praticados em dias diferentes, no entanto a investigação prossegue, uma vez que existem outros crimes da mesma tipologia, praticados com o mesmo modus operandi e na mesma área geográfica", pode ler-se.O suspeito, que já provocou prejuízo em vários milhares de euros, foi detido após emissão de Mandado de Detenção fora de flagrante delito emitido por Autoridade de Polícia Criminal.De acordo com a PSP, o suspeito já tinha sido condenado anteriormente em três ocasiões por crimes da mesma natureza.Após a detenção, o detido foi presente a primeiro Interrogatório Judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.