PJ detém motorista TVDE suspeito de atropelar deliberadamente dois clientes no Porto

A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira, 21 de agosto, um homem de 33 anos, fortemente indiciado da prática do crime homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido na tarde do passado dia 12 de abril, na cidade do Porto.

De acordo com uma nota enviada às redações, "os factos ocorreram na via pública, na sequência de um conflito entre o suspeito, motorista de veículo TVDE, e dois clientes, tendo aquele atropelado deliberadamente os ofendidos", sendo que um deles ficou ferido "com particular gravidade".

Após ter atropelado as vítimas, o suspeito dirigiu-se a estas com uma arma branca, mas não as conseguiu usar devido às reação de alguns populares que se encontravam no local e o desarmaram.

Aquando do cumprimento dos mandados de busca e de detenção, "o suspeito foi encontrado na posse de cerca de três dezenas de cartões bancários contrafeitos, leitores de cartões bancários (skimmers) e outro equipamento informático, encontrando-se assim indiciado também pelo crime de contrafação de cartões ou outros dispositivos de pagamento".

O detido vai agora ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.