Motorista de TVDE detido por suspeitas de violação

Um motorista de TVDE foi detido na passada quinta-feira, 12 de fevereiro, por suspeitas de ter violado uma mulher que contratara o serviço através da plataforma online para se deslocar desde o trabalho, em Lisboa, até casa, em Cascais, na véspera.Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, a alegada violação aconteceu na quarta-feira num local ermo de Monsanto, para onde o motorista se deslocou a meio do serviço."Após os factos a mulher dirigiu-se a um serviço hospitalar, tendo a PSP tomado conta da ocorrência", informa a PJ, que foi imediatamente ativada. A investigação permitiu a recolha de vestígios do crime, entretanto sujeitos a perícia, pelo Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária."Identificado o suspeito, procedeu-se à sua localização, interrogatório e detenção", diz esta força policial, concluindo que o homem, de 36 anos, ficou em prisão preventiva.