PJ detém no Porto homem procurado pela Alemanha pelo crime de violação
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

PJ detém no Porto homem procurado pela Alemanha pelo crime de violação

A vítima é uma mulher com quem o detido mantinha uma relação, explica a PJ. Homem de 43 anos pode ser condenado a uma pena de prisão até 15 anos.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 43 anos, procurado pelas autoridades alemãs por "crimes de violação e ofensas à integridade física", anunciou esta quinta-feira, 22 de janeiro, esta força policial.

A vítima é uma mulher com quem o detido mantinha um relacionamento e os factos remontam a 2023, explica a PJ, em comunicado, dando conta que a detenção ocorreu na terça-feira (20) na zona do Porto.

Os crimes terão ocorrido durante o mês de março de 2023, quando o suspeito vivia em Munique, na Alemanha. "A vítima foi agredida física e psicologicamente em três ocasiões, vindo ainda a ser violada pelo suspeito numa outra ocasião após uma saída noturna".

Explica a PJ que o detido poderá vir a ser condenado a uma pena de prisão até 15 anos, tendo em conta os crimes em causa.

O suspeito vai agora ser presente ao Tribunal da Relação do Porto, para aplicação de medidas de coação.

