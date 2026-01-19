Homem detido por tentativa de violação em Lisboa

Um homem de 28 anos, suspeito da tentativa de violação de uma mulher de 30 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) a 21 de setembro do ano passado do ano passado, mas a detenção só foi divulgada esta segunda-feira, 19 de janeiro.Após uma saída noturna com amigos, na zona do Rossio, a vítima contratou um serviço de TVDE, tendo adormecido no trajeto até à sua residência. Já na via pública, foi perseguida e agarrada pelo suspeito, que com recurso a violência física, a veio a agredir sexualmente. A violação só não foi consumada devido à resistência da vítima e porque surgiu outro veículo no local, indica um comunicado publicado no site da PJ.A vítima denunciou os factos à Polícia de Segurança Pública (PSP), que por sua vez ativou a PJ, que desenvolveu diligências investigatórias através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.Para a identificação do suspeito foi crucial a colaboração do Laboratório de Polícia Científica da PJ, na sequência da sujeição a perícias de vestígios pertencentes ao suspeito e à vítima.O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.