Exploração de imigrantes. Sem escutas transcritas os GNR e o PSP foram libertados e podem continuar em funções

O agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) e os dez militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) detidos esta semana na operação contra exploração de imigrantes vão ficar em liberdade e podem até continuar a exercer funções. O DN sabe que os agentes de autoridade ficaram em liberdade porque a juíza de instrução do Tribunal Central de Investigação Criminal não considerou escutas do processo válidas.Em causa estará o facto de as escutas não terem sido todas transcritas, e, por isso, não foram levadas em consideração na hora de avaliar as medidas de coação aos detidos. A procuradora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) titular do inquérito, também não requereu a audição das partes mais importantes das interceções, o que podia ter servido para alterar a decisão da juíza. Trata-se de Filomena Rosado, coordenadora da secção de criminalidade violenta do DCIAP.A única medida aplicada foi a de Termo de Identidade e Residência, ou seja, que não mudem de morada sem avisar e que se apresentem sempre que forem notificados. Sem estas provas relevantes para sustentar os indícios criminais, o tribunal nem sequer ordenou a suspensão de funções aos militares e ao polícia, uma medida que seria justificada pelo alarme público que causou este caso.Fonte da investigação garantiu ao DN que "esta decisão surpreende nesta fase do processo, pois todas as sessões e relevantes estão assinaladas nos mandatos de busca e na informação apresentada ao tribunal".A mesma fonte explica que esta desvalorização e a libertação de alguns dos suspeitos "pode mesmo comprometer a investigações", assinalando que "só para a acusação ou no julgamento as interceções têm de estar todas transcritas".Ainda assim, soube o DN junto de fonte judicial, terá sido dito "aos advogados que poderiam ouvir tudo o que não estava transcrito", sendo que a Polícia Judiciária terá enviado "dois inspetores para auxiliar e localizou todas as escutas relevantes, em minutos". Contudo, assegura esta fonte, os advogados terão ido "embora, não as ouvindo, porque já era tarde", decisão que terá sido escrita pela funcionária do tribunal e que a juíza ignorou.Segundo o Código de Processo Penal, está prevista a transcrição das escutas de forma prévia para permitir que os arguidos possam defender-se no interrogatório. Como podem ser dezenas de horas de escutas, a audição demoraria muito e não haveria decisão em tempo útil.Já outras três pessoas detidas ficaram em prisão preventiva, enquanto outros três ficaram sujeitos a apresentações periódicas, além de estarem proibidos de contactar as vítimas e se viajarem ao estrangeiro. O jornal apurou que os que ficaram presos é o suspeito de ser o cabecilha do esquema criminoso, outro membro da organização e um dos estrangeiros - este suspeito de fazer a angariação das vítimas nos países de origem.Como o DN revelou na sexta-feira, 29 de novembro, a investigação começou a partir das informações de duas vítimas, sabe o DN. Apesar de estarem coagidos por agentes da autoridade da região, estes dois imigrantes, mesmo sob ameaças, tiveram a coragem de falar com a Polícia Judiciária para pedir ajuda e contar como funcionava o esquema criminoso, disse ao jornal uma fonte ligada à investigação.